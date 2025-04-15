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Rusya Sumi’yi vurdu: 34 ölü! Trump: Büyük bir hata

Rusya Sumi’yi vurdu: 34 ölü! Trump: Büyük bir hata

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 10:10
Rusya'nın Sumi'kentini balistik füzelerle hedef aldığı saldırıda 34 kişi öldü. ABD Başkanı Trump ise bu saldırı için bir hata değerlendirmesinde bulundu. Zelenski ise Trump'ı Ukrayna'ya davet etti, “Yaşananları yerinde gör” dedi. Cephe hattında ise Kiev yönetimi ağır bir kayıp verdi. F-16 savaş uçağı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.
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Rusya Sumi’yi vurdu: 34 ölü! Trump: Büyük bir hata
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