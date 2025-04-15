15 Nisan 2025, Salı
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Rusya Sumi’yi vurdu: 34 ölü! Trump: Büyük bir hata
Rusya'nın Sumi'kentini balistik füzelerle hedef aldığı saldırıda 34 kişi öldü. ABD Başkanı Trump ise bu saldırı için bir hata değerlendirmesinde bulundu. Zelenski ise Trump'ı Ukrayna'ya davet etti, “Yaşananları yerinde gör” dedi. Cephe hattında ise Kiev yönetimi ağır bir kayıp verdi. F-16 savaş uçağı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.