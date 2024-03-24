Rusya Soruşturma Komitesi açıkladı! Moskova’daki katliamda ölü sayısı artıyor

Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda, Rusya Soruşturma Komitesinin yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye yükseldiği açıklandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi, Rusya son 20 yılın en kanlı saldırısının yasını tutuyor. Şimdi ise gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrildi. Katliam ile ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'dan aktardı.

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