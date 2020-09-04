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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, koronavirüs aşısı Sputnik V'yi yaptırdı

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Giriş: 04.09.2020 18:43
Güncelleme:04.09.2020 19:05
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Sputnik V aşısını yaptırdı.

Rus medyasına konuşan Şoygu, "Gelecekte, gönüllü olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin diğer askeri birlikleri de yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilecek.Aşımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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