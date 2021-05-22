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Rusya gizemli üssün kapılarını açtı

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Giriş: 22.05.2021 16:11
Güncelleme:22.05.2021 16:46
Rusya, ABD ile arasındaki tansiyonun yükselmesine sebep olan kutup bölgesindeki gizemli üssünün kapılarını basına açtı. İşte ABD'nin hedefindeki o askeri üs...

Rusya ile Batı arasındaki gerilimin yeni adresi kutup bölgesi...

Batı, Rusya'yı kutupları silahlandırmakla suçluyor. Moskova'nın hedefinde ise Batı ülkeleri var...

Tartışmaların gölgesinde Rusya kutup bölgesindeki devasa askeri üssün kapılarını basına açtı...

Askeri üs yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
Kutup noktasına ise 960 km uzaklıkta bulunuyor.

Uzmanlara göre, Rusya kutup bölgesindeki askeri faaliyetlerini her geçen gün daha da arttırıyor.

Askeri üssün inşaası 2019 yılında tamamlandı.

Üssün dışarısında sıcaklık -47 derece... Tesiste 150 rus askeri bulunuyor.

Üç yapraklı şekli nedeniyle Kuzey Kutbu Yoncası adı verilen yapı, Kuzey Kutbu'nda kurulan üslerden ikincisi...

Ancak NATO ve ABD ise Rusya'nın kutup bölgesinde giderek artan ağırlığından rahatsız.

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