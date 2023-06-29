Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kur'an-ı Kerim ile poz verdi: Rusya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık suç sayılır

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Putin burada kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'le poz verirken "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır. Rusya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık suç sayılır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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