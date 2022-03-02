02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus konvoyu Kiev'e neden varamadı?

Rus konvoyu Kiev'e neden varamadı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2022 10:41
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda 7. güne girilirken, 64 km'lik Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerlediği iddia edilen görüntülerle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar geldi. Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, "Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. a o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var." ifadelerini kullandı.
Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı?
Rus konvoyu Kiev'e neden varamadı?
Rusya: Herson’un kontrolü bizde
Rusya: Herson'un kontrolü bizde
Ukrayna Ordusu’nun 2 Rus zırhlısını vurduğu anlar
Ukrayna Ordusu'nun 2 Rus zırhlısını vurduğu anlar
Harkov kentinde polis merkezi vuruldu
Harkov kentinde polis merkezi vuruldu
Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu
Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu
Kiev sokaklarında siren sesleri! Kum ve demirden barikatlar kuruluyor!
Kiev sokaklarında siren sesleri! Kum ve demirden barikatlar kuruluyor!
Rusya açık açık söyledi: Kiev’i vuracağız
Rusya açık açık söyledi: Kiev'i vuracağız
Savaşın simgesi Olena konuştu
Savaşın simgesi Olena konuştu
Rus vatandaşı ağaca bağladılar
Rus vatandaşı ağaca bağladılar
Rus Askeri sivilleri hedef aldı!
Rus Askeri sivilleri hedef aldı!
Rus Ordusuna karşı sivil direniş!
Rus Ordusuna karşı sivil direniş!
Rus’ların vurduğu binada kurtarma çalışmaları
Rus'ların vurduğu binada kurtarma çalışmaları
Daha Fazla Video Göster