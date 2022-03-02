02 Mart 2022, Çarşamba
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Rus konvoyu Kiev'e neden varamadı?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda 7. güne girilirken, 64 km'lik Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerlediği iddia edilen görüntülerle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar geldi. Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, "Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir etkide bulunmuyor. a o orduya dokunmaktan korkuyorlar ya da bununla ilgili aralarında bizim bilmediğimiz bir başka fotoğraf var." ifadelerini kullandı.