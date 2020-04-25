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Rus doktor gençleri uyardı: Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız... |Video

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25.04.2020
Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Rusya'da bir doktor hastaneleri görüntüledi. Vakaların Rusya'da gençler arasında hızla arttığını belirten Rus doktor "Lütfen şehri ele geçiren bu salgını herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde tıbbi yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın." uyarısında bulundu. Öte yandan Rusya ekonomik kalkınma bakanı, koronavirüs sebebiyle Rus ekonomisinin günde 100 milyar ruble kaybettiğini açıkladı.

Rusya'da koronavirüs vakaları hızla artıyor.

Rus doktorlar ise koronavirüsün ciddiye alınması çağrısında bulunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son dönemde vaka ve ölü sayılarında hızla artış kaydedilen Rusya'da da ilerliyor.

Rusya'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi.

Başkent Moskova'daki şehir hastanesinde görevli doktor Dr. Valery Vechorko, kaydettiği videoda hasta sayısının artış gösterdiğini ve özellikle genç hastaların solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"RUS DOKTOR GENÇLERİ UYARDI"

Rus doktor çektiği görüntülerde "Son zamanlarda hasta sayısı giderek artıyor. Durum korkunç değil. En can sıkıcı tarafı, hastaların solunum cihazına ihtiyaç duymaları. Bu hastaların yaşları ise genç. Şu anda sadece 40 yaşında değil, 30 yaşındaki insanların da solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz" diyerek gençleri uyardı.

"HASTALIĞI CİDDİYE ALIN!"

Rus doktor ayrıca hastalığın ciddiye alınması uyarısında bulundu. "Lütfen şehri ele geçiren bu salgını herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde tıbbi yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın." diyerek gerektiğinde tıbbi destek alınması gerektiğini vurguladı.

"RUS EKONOMİSİ BU YIL YÜZDE 5 KÜÇÜLECEK"

Öte yandan Rusya ekonomik kalkınma bakanı, Rus ekonomisinin koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybettiğini açıkladı.

Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

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