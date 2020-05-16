Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga 25 yıl sonra Fransa'da yakalandı |Video

Son dakika haberi... Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı. 84 yaşındaki Kabuga 25 yıldır kaçak hayatı yaşarken ABD tarafından 5 milyon dolar ödülle aranıyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımından sorumlu tuttuğu Felicien Kabuga Fransa'da yakalandı. Kabuga, yüz binlerce kişinin ölümüne neden olanlar arasında yer alıyor.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kabuga'nın, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alındığı bildirildi. 25 yıldır aranan Kabuga'nın, insanlığa karşı suçlarla mücadele eden jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

TESLİM EDİLECEK

Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesindeki adli işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği kaydedildi.

ICTR Başşavcısı Serge Brammertz, yaptığı açıklamada, "Felicien Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor. İlk düşüncelerimiz Ruanda soykırım kurbanları ve hayatta kalanları ile olmalı." ifadesini kullandı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

UCM, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor. Kabuga, soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.

RUANDA SOYKIRIMI NEDİR?

Ruanda Soykırımı, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedir.