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23.02.2020

Riyad'da 'dinler arası diyalog' toplantısı! Suudi Kral Yahudi hahamları sarayında ağırladı

Son dönemde İsrail ve batılı dünya ile çok samimi ilişkiler geliştiren Suudi Arabistan bu kez çok dikkat çeken bir misafir ağırlamaya tanık oldu. Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, aralarında önde gelen İsrailli Yahudi hahamların olduğu bir heyeti, başkent Riyad'daki sarayında kabul etti.

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