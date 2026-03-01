CANLI YAYIN
Dünya Yeni lider ABD yanlısı mı olacak?
Dünya Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde büyük gerginlik!
Özel Haber Tahran'da son durum ne?
Yaşam İzmir'de eski eş terörünün görüntüleri ortaya çıktı!
Yaşam Ehliyetine el konulan sürücü üçüncü kez alkollü yakalandı
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pakistan'da ABD Konsolosluğu'na saldırı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Pakistan'ın Karaçi ilinde İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından protestolar patlak verdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Fakhur Rahman İslamabad'tan aktardı.

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
