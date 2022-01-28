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Resulayn savaşın izlerini taşıyor! Ahmet Çalık yardım konvoyu Suriye’ye ulaştı

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Giriş: 28.01.2022 10:45
İç savaşın izlerini taşıyan Suriye'nin Resulayn kentinde çetin geçen kış zorluk ve sefaleti artırdı. İnsanlık dramının yaşandığı Resulayn'a dünya gözlerini yumsada yardım elini sadece Türkiye uzatıyor. 11 Ocak'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın hatırasına kente TIR’lar dolusu yardım malzemesi gönderildi.
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