Rehine yakınları Netanyahu’yu protesto etti! Konutu önünde oturma eylemi

İsrail'in Gazze'de kara saldırısına başlatmasının ardından rehine yakınları Netanyahu'nun konutu önünde oturma eylemine başladı. Göstericiler İsrail hükümetinin rehineleri tehlikeye attığını söyledi ve bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.

