Rehine yakınları Netanyahu'yu protesto etti! Konutu önünde oturma eylemi

Rehine yakınları Netanyahu'yu protesto etti! Konutu önünde oturma eylemi

Giriş: 16.09.2025 13:31
İsrail'in Gazze'de kara saldırısına başlatmasının ardından rehine yakınları Netanyahu'nun konutu önünde oturma eylemine başladı. Göstericiler İsrail hükümetinin rehineleri tehlikeye attığını söyledi ve bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.
