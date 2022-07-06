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Putin'den Özbekistan'a destek! Özbekistan'da neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 14:02
Son dakika haberi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karakalpakistan konusunda Özbek hükümetine destek verdiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Özbekistanda neler oluyor? ÖZBEKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

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