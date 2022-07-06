06 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin'den Özbekistan'a destek! Özbekistan'da neler oluyor?
Son dakika haberi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karakalpakistan konusunda Özbek hükümetine destek verdiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.