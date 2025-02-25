25 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Putin’den ABD’ye “nadir toprak elementi” teklifi! Putin: ABD ile iş birliğine hazırız
Putin’den ABD’ye nadir toprak elementi teklifi! Putin: ABD ile iş birliğine hazırız

Putin’den ABD’ye “nadir toprak elementi” teklifi! Putin: ABD ile iş birliğine hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2025 10:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nadir toprak elementleri konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Bu alanda Ukrayna'dan daha büyük rezerve sahip olduklarını da vurguladı. Putin, ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılmasının da söz konusu olabileceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den ABD’ye nadir toprak elementi teklifi! Putin: ABD ile iş birliğine hazırız
Putin’den ABD’ye nadir toprak elementi teklifi
Putin’den ABD’ye “nadir toprak elementi” teklifi
Yolda yürüyen adam hayatının şokunu yaşadı
Yolda yürüyen adam hayatının şokunu yaşadı
Köpek balığı böyle kaptı
Köpek balığı böyle kaptı
İranlı çocuklardan Türkçe türkü
İranlı çocuklardan Türkçe türkü
Yürürken ölümden döndü
Yürürken ölümden döndü
Uçan araba hayali gerçek oldu
Uçan araba hayali gerçek oldu
Suriye yönelik yaptırımlar askıya alındı
Suriye yönelik yaptırımlar askıya alındı
Beyaz Saray’da Ukrayna zirvesi!
Beyaz Saray’da Ukrayna zirvesi!
Protestoculardan polise saldırı!
Protestoculardan polise saldırı!
Almanya’da koalisyon nasıl kurulacak?
Almanya'da koalisyon nasıl kurulacak?
Savaşın 4. yılında yeşeren barış umudu
Savaşın 4. yılında yeşeren barış umudu
AB Rusya’ya yeni yaptırımları onayladı
AB Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Daha Fazla Video Göster