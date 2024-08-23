23 Ağustos 2024, Cuma
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Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.