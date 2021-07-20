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Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 kilometre hızla...

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Giriş: 20.07.2021 17:03
Güncelleme:20.07.2021 17:04
Putin'in NATO'ya ve dünyaya "Ne karadan ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı verdiği Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesinde, önce Zikron Hipersonik füze denemesi yaparak 350 kilometredeki hedefi vurdu, ardından da S-500'leri ateşledi. İşte haberin detayları...
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