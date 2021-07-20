Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 kilometre hızla...

Putin'in NATO'ya ve dünyaya "Ne karadan ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı verdiği Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesinde, önce Zikron Hipersonik füze denemesi yaparak 350 kilometredeki hedefi vurdu, ardından da S-500'leri ateşledi. İşte haberin detayları...