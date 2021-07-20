20 Temmuz 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 kilometre hızla...
Putin'in NATO'ya ve dünyaya "Ne karadan ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı verdiği Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesinde, önce Zikron Hipersonik füze denemesi yaparak 350 kilometredeki hedefi vurdu, ardından da S-500'leri ateşledi. İşte haberin detayları...