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Prigojin'den "Wagner lağvedilecek" mesajı!

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Giriş: 26.06.2023 18:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk yapmasının ardından geri çekilen ve Belarus'a gideceği açıklanan Prigojin'den isyan sonrası ilk açıklama geldi.
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