27 Ağustos 2023, Pazar
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Prigojin sonrası Wagner'e ne olacak?
Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir adım geldi. Wagner savaşçılarının "Rusya devletine bağlılık yemini etmesini" içeren bir kararname imzaladı. ABD basını ise Wagner'in akıbetini ve Prigojin'in yerine geçmesi en muhtemel ismi açıkladı. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.