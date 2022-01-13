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Polonyalı asker Belarus'ta itirafçı oldu! Polonya askerleri göçmenleri öldürdü iddiası

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 10:46
Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, sınırda geçen yılın yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamanın ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı harekete geçti, uluslararası kuruluşlara konuyu araştırma çağrısı yapıldı.
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