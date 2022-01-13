13 Ocak 2022, Perşembe
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Polonyalı asker Belarus'ta itirafçı oldu! Polonya askerleri göçmenleri öldürdü iddiası
Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, sınırda geçen yılın yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamanın ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı harekete geçti, uluslararası kuruluşlara konuyu araştırma çağrısı yapıldı.