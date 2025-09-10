10 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 01:01
Polonya Başbakanı Donald Tusk, 12 Eylül’de Rusya ve Belarus tarafından gerçekleştirilecek "Zapad" askeri tatbikatları nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Tusk, tatbikatların güvenlik açısından çeşitli sonuçlar doğuracağını belirterek, Polonya ve müttefik güçlerin de sınırda tatbikat yapacağını söyledi. Sınır kapamalarının ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi. Karara Belarus’tan tepki geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın eylemlerini protesto ederek, sınır geçişlerinin hukuksuz şekilde kısıtlandığını savundu. Açıklamada, Polonya’nın coğrafi konumunu kötüye kullandığı ve AB-Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını “özelleştirdiği” ileri sürüldü.
