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Polonya sınırında Wagner krizi! Litvanya ve Polonya, Belarus sınırlarını kapatmayı planlıyor

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 11:49
Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya'daki 1 günlük isyanın ardından Belarus'a giden Wagner grubuna ait paralı askerlerin Polonya sınırına yaklaştığını söyledi. Wagner üyelerinin Avrupa Birliği sınırından giriş yapabileceği konusunda uyaran Morawieck, durumu "hibrit savaş" olarak nitelendirdi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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