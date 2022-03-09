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Petrol varil fiyatı 300 dolara mı çıkacak?

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Giriş: 09.03.2022 22:24
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç dünya genelinde yaşanan petrol krizine ve ABD ve Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya alternatif arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus gazına alternatif arayışının uzun süreli olamayacağını söyleyen Dinç, Rusya'nın tamamen ikame edilmesinin zor olduğunu belirtti. Diğer yandan Dinç, Rusya tarafında yapılan "Yaptırım olursa petrolün varili 300 doları bulur" açıklamasını da değerlendirdi.
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