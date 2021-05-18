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Perde Arkası - Dört parça halindeki Filistin'de yaşam savaşı
Gazze'de yaşanılan abluka ve işgalci İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra, Filistinliler yıllardır dörde bölünmüş topraklarında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin devletini engellemek isteyen İsrail, bölgenin sahiplerini Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve İsrail'in işgal ettiği sınırlara sıkıştırıyor.