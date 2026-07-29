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Pep Guardiola Filistinli çocukları ağırladı

Gazze'ye verdiği destekle sık sık gündeme gelen Pep Guardiola, bu kez Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı...

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