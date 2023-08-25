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Pentagon, Wagner’in kurucusu Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti

AA
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Giriş: 25.08.2023 09:22
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.
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