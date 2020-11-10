Paşinyan açıkladı: Ermenistan, Karabağ'da yenilgiyi kabul etti

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ'da yenilgiye uğradıklarını açıkladı. Paşinyan yaptığı açıklamada, ''Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzaladık'' ifadelerini kullanırken bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi. Gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.