Parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Yeni Zelanda'da David Jones adlı bir sosyal medya fenomeni, kartondan imal ettiği ve "Cartonghini" adını verdiği lüks araç modelini 10 bin 420 dolara satarak, elde ettiği parayı Yeni Zelanda'da yer alan Auckland kentindeki Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı. Karton aracını, internette bulduğu bir minyatür bir kağıt modelden tasarladığını ve "Cartonghini'nin" 1,65 metre genişliğinde ve 3,78 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Jones, sosyal medyada 17 Nisan'da paylaştığı görüntülerde sürülebildiğini belirttiği araç ile kısa bir test sürüşüne de çıktı.

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