19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Papa'nın sosyal medyada modelin fotoğrafını beğenmesi olay olmuştu! Vatikan nasıl bir açıklama yaptı?

Papa'nın sosyal medyada modelin fotoğrafını beğenmesi olay olmuştu! Vatikan nasıl bir açıklama yaptı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2020 14:40
Güncelleme:19.11.2020 14:50
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Instagram hesabından brezilyalı bir modelin beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan'dan açıklama geldi. Nasıl bir açıklama yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Instagram hesabından brezilyalı bir modelin beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan'dan açıklama geldi. Nasıl bir açıklama yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

Keşaplı, "Papa'nın sosyal medyadan ünlü bir modelin fotoğrafını beğenmesi oldukça gündem oldu. Hemen ardından bu konuyla ilgili pek açıklama yapmak istemedi Vatikan yetkilileri. Diğer yandan resmi beğenilen model ise bu beğeniyi alarak kendi hesabında paylaşarak bunu beğendiğini ve cennete gideceği çeklinde bir espri yaptı." ifadelerini kullandı

Vatikan o paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Düşen beton parçası arabayı ikiye böldü
Düşen beton parçası arabayı ikiye böldü
ABD'liler yarına ekmek bulabilir miyim diye endişeli
ABD'liler yarına ekmek bulabilir miyim diye endişeli
İsrail saldırı görüntülerini yayınladı
İsrail saldırı görüntülerini yayınladı
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
New York'ta metrelerce koronavirüs testi kuyruğu oluştu
Irak'ta PKK'ya flaş operasyon!
Irak'ta PKK'ya flaş operasyon!
İngilizler duyurdu! Kovid-19'u etkisiz hale getiren maske
İngilizler duyurdu! Kovid-19'u etkisiz hale getiren maske
Maske kontrolü için sahaya indi
Maske kontrolü için sahaya indi
Öfke 2 yıldır dinmedi!
Öfke 2 yıldır dinmedi!
ABD'den Afganistan ve Irak kararı
ABD'den Afganistan ve Irak kararı
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Daha Fazla Video Göster