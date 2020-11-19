Papa'nın sosyal medyada modelin fotoğrafını beğenmesi olay olmuştu! Vatikan nasıl bir açıklama yaptı?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Instagram hesabından brezilyalı bir modelin beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan'dan açıklama geldi. Nasıl bir açıklama yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Instagram hesabından brezilyalı bir modelin beğenilmesi büyük sansasyona neden oldu. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan'dan açıklama geldi. Nasıl bir açıklama yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

Keşaplı, "Papa'nın sosyal medyadan ünlü bir modelin fotoğrafını beğenmesi oldukça gündem oldu. Hemen ardından bu konuyla ilgili pek açıklama yapmak istemedi Vatikan yetkilileri. Diğer yandan resmi beğenilen model ise bu beğeniyi alarak kendi hesabında paylaşarak bunu beğendiğini ve cennete gideceği çeklinde bir espri yaptı." ifadelerini kullandı

Vatikan o paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

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