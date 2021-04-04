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Papa'dan COVID-19 salgın döneminde yaşanan skandala tepki

İHA
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Giriş: 04.04.2021 19:56
Güncelleme:04.04.2021 20:01
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı ayininden sonra yaptığı konuşmada, “Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır” dedi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Bayramı ayinini yöneten Papa Francis, ayinin ardından geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma'ya ve dünyaya) hitabında pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yoksulların Covid-19 pandemisi sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen askeri yatırımlara para harcanmasını 'günümüzün skandalı' olarak nitelendiren Papa, "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" dedi.

Papa, Covid-19 salgınının, özellikle de yoksullar üzerinde oluşturduğu sosyal ve ekonomik krizin ağırlığına vurgu yaptı.

Aşıların salgınla mücadeledeki önemini vurgulayan Papa, aşı dağıtımında yaşanan gecikmelerin aşılması ve aşıların, özellikle de yoksul ülkelere dağıtılması konusunda uluslararası toplumu bir arada çaba göstermeye çağırdı.

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