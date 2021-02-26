Papa neden Irak’a gidiyor? Papa’nın Irak ziyaretinin önemi ne? A Haber'de yanıtladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a olacak. Şii din adamı Ali El Sistani ile görüşecek. Peki papa Orak'a neden gidiyor? Sistani ile Papa görüşmesinin gündem maddesi neler olacak? Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber canlı yayınında yanıtladı. Salihi, "Papa’nın Irak’a ziyareti insani boyuttan gelmiş olursa eğer barış insaniyet gibi mesajları getirmiş olursalar çok tarihi bir ziyaret olur." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a olacak. Şii din adamı Ali El Sistani ile görüşecek. Peki papa Orak'a neden gidiyor? Sistani ile Papa görüşmesinin gündem maddesi neler olacak? Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Salihi, "Papa'nın Irak'a ziyareti insani boyuttan gelmiş olursa eğer barış insaniyet gibi mesajları getirmiş olursalar çok tarihi bir ziyaret olur." dedi.