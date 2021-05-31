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Pandemi trajedisi! Koronavirüsten ölen hastayı nehre attılar

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Giriş: 31.05.2021 09:49
Güncelleme:31.05.2021 09:54
Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da salgın yönetimi kontrolden çıkmış durumda. Mezarlık ve morgların dolup taştığı ülkede yaşanan trajediyi gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybeden bir hastanın yakınları kişinin cansız bedenini köprüden nehre attı. O anlar çevreden geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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