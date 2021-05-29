Pandemi 'Küresel' , aşılar 'Yerel' | AB ve ABD aşıları kendine saklıyor!

Irkçılık, dünyanın her alanında olduğu gibi, koronavirüs aşılarını da vuruyor. Avrupa, Amerika ve gelişmiş ülkeler nüfuslarının bir kaç katına yetecek kadar aşıya sahipken, gelişmemiş ülkelerde aşılama başlayamadı. Aşı milliyetçiliği nasıl işliyor? Özel dosyamızda aktarıyoruz.

ÖZELLİKLE AVRUPA BİRLİĞİ, AŞI VE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA SINIFTA KALIYOR

Doç. Dr. Yaşar Bilgin / Türk Alman Sağlık Vakfı Bşk.

"Aşı konusundaki durum herkes biliyor ab aşıyı kendisine istiyor 1.5 m dozluk anlaşma yaptılar nüfusu belli olduğu halde aşının çoğunu alıyor. ABD Moderna'yı vermedi kendileri kullandı. Devletler maalesef kendi toplumunu öne çıkartıyorlar ama Afrika'daki insanlar aşısız kalıyor. Tıpta bir milliyetçilik olmaması gerekir. Bir toplumun bir topluma tercih edilmesinin yanlış olduğunu söylemek gerekir. AB'nin ve ABD'nin yaptığı sağlık etiğine uygun değil.

Prof. Dr. Güner Sönmez / Üsküdar Üniversitesi

"Aşı uygulanmaya başladığında gördük kanada ABD normal nüfusunun 66 katını istedi tepki görünce vatandaşlara uygulamayacağız hibe edeceğiz dedi DSÖ de bu aşı milliyetçiliğini anlattı. Avrupa'da ve ABD'de çocukları aşılarlarken Hindistan'da sağlık çalışanları aşılanmadı."

AŞI KONUSUNDAKİ IRKÇILIĞA ÇIKARTILAN SES ÇOĞU ZAMAN YETERSİZ

Doç. Dr. Yaşar Bilgin / Türk Alman Sağlık Vakfı Bşk.

"Kanada bile kendi toplumunun 4-5 misli kadar aşı depolama ihtiyacı duymuş aynı şekilde AB de böyle. Bunun yanında Somali Uganda'da insanların çoğu aşının ne olduğunu bilmiyor şu anda. Genelde dünyaya bakacak olursanız insanların yaptığını onaylamak mümkün değil zaten akılcı bir olay da değil. Avrupa'da bitirseniz eğer devam ediyorsa Afrika'da yine sıçrayacaktır. Bu hareket hem akılcı değil hem etik değil. Onaylamak mümkün değil tabii ki."

Prof. Dr. Güner Sönmez / Üsküdar Üniversitesi

" İnsan hayatını ilgilendiren bir konuda milliyetçilik kesinlikle kabul edilemez, bu zaten yalnız bizim irdelediğimiz bir konu bile değil, ab de bazı liderler de eleştiriyor. Bu sadece milletlerarasında da yok zengin ülkeler ve az gelişmiş ülkeler arasında fark oluştu DSÖ açıkladı bunu. Neredeyse kişi başına 2 kat aşı var zengin ülkelerde fakir ülkelerde 200de bir oranında aşı gönderiliyor."

Öte yandan, ırkçılığa maruz kalan ülkelerden birisi de Filistin. İşgal altındaki topraklarında, Filistinliler bir yandan da koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Üstelik aşı milliyetçiliği onları da etkiliyor.

Enver Ataullah / Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi

"Aşıların onlar tarafından gelmesi gerekiyor ama onlar aşılarımızı engelliyor. Ve onların gelmesine izin vermiyorlar. Bize şimdiye kadar 10 aydır sadece 40-45 bin doz geldi. Halbuki bizim 1 milyon aşıya ihtiyacımız var''