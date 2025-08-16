16 Ağustos 2025, Cumartesi

Pakistan'daki sellerde can kaydı çoğalıyor!
Giriş: 16.08.2025 19:31
Pakistan'da şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre son 48 saatte en az 351 kişi hayatını kaybetti. Khyber-Pakhtunkhwa eyaletinde 328, Gilgit-Baltistan'da 12, Azad Keşmir'de ise 11 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı. Sel ve heyelanlarda 116 ev ise hasar gördü. Sel ve heyelanlar nedeniyle birçok ev su ve toprak altında kalırken, bazı bölgelerde iletişim kesildi. Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.
