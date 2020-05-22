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Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü | Video
Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı. AA muhabiri Behlül Çetinkaya son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.