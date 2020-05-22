22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü | Video

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2020 13:50
Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı. AA muhabiri Behlül Çetinkaya son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü
Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü
Trump'tan flaş ikinci dalga açıklaması
Trump'tan flaş ikinci dalga açıklaması
Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor!
Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor!
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Katliam gibi kaza
Katliam gibi kaza
Şişko ve Deli kadın polemiği
"Şişko" ve "Deli kadın" polemiği
İşte o an! Lider Erdoğan’a selam olsun
İşte o an! "Lider Erdoğan’a selam olsun"
Sahibinden satılık Mona Lisa!
Sahibinden satılık Mona Lisa!
Doktora saldırı kamerada
Doktora saldırı kamerada
Silahlı saldırı! Canlı yayınladı
Silahlı saldırı! Canlı yayınladı
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Daha Fazla Video Göster