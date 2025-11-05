Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Lasbela bölgesindeki Makran Sahil Otoyolu yakınlarında yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya tanker sürücüsünün dikkatsizliğinin neden olduğu üzerinde duruluyor.

