Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü | Video

Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı. Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.