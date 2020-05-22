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Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü | Video
Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı. Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.