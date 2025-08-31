Pakistan’da şiddetli yağışlar: Hastaneleri su bastı, 248 bin kişi evsiz kaldı

31 Ağustos 2025, Pazar

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Lahor kentindeki Cinnah ve Lahor Hizmet Hastaneleri’ni su basarken, Sutlej ve Ravi nehirlerinde sel tehlikesi büyüyor. Vehari’de setlerin yıkılmasıyla köyler sular altında kalırken, Multan’ı büyük bir selin vurması bekleniyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu, 1,5 milyon kişinin afetten etkilendiğini, 248 bin kişinin ise evsiz kaldığını açıkladı. 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışlarında can kaybı 830’a ulaştı.
