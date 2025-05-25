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Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü

Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 01:10
Pakistan’ın birçok şehrinde hayat şiddetli fırtına nedeniyle durma noktasına geldi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap’ta etkili olan fırtınada eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot, Mianwali şehirlerinde yaşandığı bildirildi. Eyaletin başkenti Lahor’da ise birçok bölgede ağaçlar devrilirken, çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını bildirdi.
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Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü
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