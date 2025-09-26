Pakistan Başbakanı Şerif: "Filistin İsrail zincirleri altında esir kalamaz, özgürleştirilmeli"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Şerif, Gazze’deki savaşın “zamanımızın en yürek parçalayıcı trajedilerinden biri” olduğunu belirterek, Filistin’in İsrail zincirleri altında esir kalamayacağını vurguladı. Filistin’in tam güçle özgürleştirilmesi gerektiğini dile getiren Şerif, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ı hatırlattı. Pakistan Başbakanı, Hindistan ile yaşanan çatışmalara da değinerek, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait 7 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Şerif, Hindistan ile diyaloğa hazır olduklarını belirtirken, Nisan ayında İndus Suları Antlaşması’nın askıya alınmasını kınadı. Ülkesinin yaşadığı yıkıcı seller ve heyelanlara dikkat çeken Şerif, iklim değişikliğinin acımasız etkilerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Pakistan’ın küresel emisyonların çok azına katkıda bulunduğunu hatırlatan Şerif, felaketlerin milyonlarca kişiyi etkilediğini vurguladı. Açıklamaları, BM Genel Kurulu’nda alkışlarla karşılandı.

