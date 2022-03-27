27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan Başbakanı İmran Khan: Bize komplo yapıldı

Pakistan Başbakanı İmran Khan: Bize komplo yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2022 22:34
Yabancı odakların hükümeti devirmek istediğini söyleyen Pakistan Başbakanı İmran Khan, başkent İslamabad’da düzenlenen mitingde, “Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı” dedi. Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif’e seslenerek, “Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor” şeklinde konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, hükümetine karşı güven oylaması öncesinde destekçilerine seslendi.

"HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEDİLER"

Başkent İslamabad'daki geçit töreni alanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Khan, hükümetini devirme girişimlerine yabancı unsurların dahil olduğunu ve bu konuda Pakistanlıların da kullanıldığını söyledi.

Khan, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı. İnsanlarımızdan bazıları hükümeti devirmek için kullanıldı. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Ulusun önünde ama doğru zamanda ortaya çıkacak pek çok şey var" ifadelerini kullandı.

"KİM TALİMAT VERDİ?"

Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif'e seslenerek, "Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor" şeklinde konuştu.

Muhalefete de seslenen Khan, "Yoksul ülkeler geride kaldı çünkü oradaki yasalar beyaz yakalı suçlara karışan zenginleri yakalayamıyor. Çalınan ve yağmalanan parayı offshore hesaplara aktarıyorlar. Küçük hırsızlar bir ülkeyi mahvetmezler. Büyük hırsızların yaptığı gibi" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bize komplo yapıldı
"Bize komplo yapıldı"
Hindistan orta menzilli füze test etti
Hindistan orta menzilli füze test etti
Batı’ya giden sermaye güvenilir mi?
Batı’ya giden sermaye güvenilir mi?
Savaşının çıkış noktasında referandum kararı
Savaşının çıkış noktasında referandum kararı
Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı
Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı
Ukrayna’da 1 ayda neler değişti?
Ukrayna'da 1 ayda neler değişti?
Kiev sokaklarında marşlar çalıyor
Kiev sokaklarında marşlar çalıyor
Rejim değişikliğini desteklemiyoruz”
"Rejim değişikliğini desteklemiyoruz”
Ruslar Kiev’den 70 km püskürtüldü
Ruslar Kiev'den 70 km püskürtüldü
Küresel gıda krizi kapıya dayandı
Küresel gıda krizi kapıya dayandı
Ukrayna bir geceyi daha uykusuz geçirdi
Ukrayna bir geceyi daha uykusuz geçirdi
Meksika alev alev yanıyor
Meksika alev alev yanıyor
Daha Fazla Video Göster