15 Ekim 2025, Çarşamba

Pakistan-Afganistan çatışması yeniden başladı

Pakistan-Afganistan çatışması yeniden başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 13:29
Afganistan ve Pakistan arasında sınırdaki çatışmalar yeniden başladı. Pakistan Taliban'ın saldırısının püskürtüldüğünü ve 20 askeri öldürdüklerini açıkladı. A Haber muhabiri Fakhur Rahman detayları aktardı.
