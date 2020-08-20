Oxford'un koronavirüs aşısı Avustralya'da bedava dağıtılacak

Avustralya hükümeti Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı için üretici firma ile anlaştığını açıkladı. Firmaya aşının seri üretimi için pay ödeme sözü veren Avustralya hükümeti,, karşılığında da tüm Avustralya halkına bedava aşı sağlayacak. Öte yandan Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı son aşama olan 3 Faz denemelerini sürdüyor.