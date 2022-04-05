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Oscar’daki tokat skandalının ardından Will Smith’in projeleri tek tek iptal ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2022 15:33
Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock'ı tokat atan Will Smith'in projeleri bir bir iptal ediliyor. Dünyaca ünlü aktör Smith’in içinde yer aldığı bir takım projelerin ertelendiği açıklandı.
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