05 Nisan 2022, Salı
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Oscar’daki tokat skandalının ardından Will Smith’in projeleri tek tek iptal ediliyor
Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock'ı tokat atan Will Smith'in projeleri bir bir iptal ediliyor. Dünyaca ünlü aktör Smith’in içinde yer aldığı bir takım projelerin ertelendiği açıklandı.