Orta Doğu’da yeni harita planı mı? Arap Baharı sonrası hangi aşamaya geçildi?

Küresel aktörler kapalı kapılar ardında yeni harita planları yapıyor. Orta Doğu satrancında 2. Sykes-Picot projesi denenmek isteniyor. Peki Arap Baharı ile başlayan süreçte hangi aşamaya geçildi? Suriye ve Irak'ın parçalanması kimin işine yarıyor? Bölgenin gizli aktörü İsrail'in hedefinde ne var? Türkiye Suriye'nin kuzeyinde hangi planları bozdu? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber’in hazırladığı analiz haberde…

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