09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Orta Doğu’da ilk kim vuracak? İran’dan yeni savaş görselleri

Orta Doğu’da ilk kim vuracak? İran’dan yeni savaş görselleri

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2024 15:28
Orta Doğu'da ilk saldırı kimden gelecek? Amerikan medyasına göre, Hizbullah İran'dan önce harekete geçebilir. Çünkü İran ordusunda Amerikalılara göre henüz geniş çaplı bir saldırı için hazırlık yok. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir ise İran ve Hizbullah'a yönelik önleyici bir saldırı yapılması çağrısı geldi. Husiler'den de İran'a destek mesajı geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu’da ilk kim vuracak?
Orta Doğu’da ilk kim vuracak?
Ukrayna savaşında yeni cephe!-
Ukrayna savaşında yeni cephe!-
İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!
İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!
İsrail yine sivilleri vurdu!
İsrail yine sivilleri vurdu!
Katil Netanyahu Time dergisinin kapağında!
Katil Netanyahu Time dergisinin kapağında!
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu!
Siyonistlerden dehşete düşüren sözler!
Siyonistlerden dehşete düşüren sözler!
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber’de
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber'de
Kenya’da sokaklar karıştı
Kenya'da sokaklar karıştı
Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı!
Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı!
Japonya’da 7,1’lik deprem sonrası tsunami!
Japonya'da 7,1'lik deprem sonrası tsunami!
Rakibe ölümcül hamle! Görüntüler kan dondurdu
Rakibe ölümcül hamle! Görüntüler kan dondurdu
Daha Fazla Video Göster