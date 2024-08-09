09 Ağustos 2024, Cuma
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Orta Doğu’da ilk kim vuracak? İran’dan yeni savaş görselleri
Orta Doğu'da ilk saldırı kimden gelecek? Amerikan medyasına göre, Hizbullah İran'dan önce harekete geçebilir. Çünkü İran ordusunda Amerikalılara göre henüz geniş çaplı bir saldırı için hazırlık yok. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir ise İran ve Hizbullah'a yönelik önleyici bir saldırı yapılması çağrısı geldi. Husiler'den de İran'a destek mesajı geldi.