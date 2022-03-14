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Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

İHA
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Giriş: 14.03.2022 21:06
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarında ormanda gizlenen Rus tankını imha etti. Rus tankının imha görüntüleri ise insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alındı.

Ukrayna 24 Şubat'ta başlayan Rus işgaline karşı 19 gündür direnirken, Ukrayna ordusu Rusya'ya ait askeri araçları imha etmeye devam ediyor.

Başkent Kiev yakınlarında konuşlanan ve saldırı hazırlığı içinde olan bir Rus tankının ormanda gizlendiği Ukrayna ordusu tarafından tespit edildi.

İnsansız hava aracı sayesinde konumu belirlenen Rus tankı, vurularak imha edildi.

Rus tankının imha görüntüleri ise insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alındı.

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