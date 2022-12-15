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Ordunun yetersizliği Almanya’yı harekete geçirdi! Almanya’da F-35 hamlesi!

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Giriş: 15.12.2022 11:35
Almanya, hava kuvvetlerini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Alman Savunma Bakanı, F-35 savaş uçağı alımı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Federal Meclis de, teknik ekipman konusunda yetersiz olan ordu için 13 milyar Euro’luk bütçeye onay verdi.
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