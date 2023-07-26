Nijer'de darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Bazoum sarayda tutuluyor

Batı Afrika ülkesi Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor. Başkent Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar kapatılırken, Cumhurbaşkanı Bazoum, sarayda tutuluyor.

Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir "darbe girişimi" olabileceği, iddia edilirken, Cumhurbaşkanlığından açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının bir anlamı olmayan şekilde Cumhuriyet karşıtı bir hareket başlattığı, eğer vazgeçmezlerse ordunun saldırıya hazır olduğu ifade edildi. Şu anda cumhurbaşkanı ve ailesinin iyi durumda olduğu duyuruldu.