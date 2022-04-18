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New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı! Görüntüleri paylaşıldı

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Giriş: 18.04.2022 07:22
New York'ta bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için'' göğsünden bıçaklandı. New York Polis Departmanı saldırganın görüntüsünü paylaştı.
New York’ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı!
New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı!
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