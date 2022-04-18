18 Nisan 2022, Pazartesi
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New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı! Görüntüleri paylaşıldı
New York'ta bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için'' göğsünden bıçaklandı. New York Polis Departmanı saldırganın görüntüsünü paylaştı.