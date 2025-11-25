Çin liderinden Tayvan resti! Çin’den Japonya’ya: Felaket sonuçları olur

Çin ile Japonya arasındaki gerilim sürerken, Çin lideri Şi Cinping ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha Tayvan’ın Çin toprağı olduğunu vurguladı. Tayvan’ın Çin’e bağlanmasının önemine dikkat çeken Şi’nin açıklamalarına Taipei yönetimi sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi ayrıca Japonya’yı da uyardı: “Silahlanma, Tokyo’yu bir felakete sürükleyecek.”

