25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Çin liderinden Tayvan resti! Çin'den Japonya'ya: Felaket sonuçları olur
Çin liderinden Tayvan resti! Çin’den Japonya’ya: Felaket sonuçları olur

Çin liderinden Tayvan resti! Çin'den Japonya'ya: Felaket sonuçları olur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 16:53
Çin ile Japonya arasındaki gerilim sürerken, Çin lideri Şi Cinping ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha Tayvan’ın Çin toprağı olduğunu vurguladı. Tayvan’ın Çin’e bağlanmasının önemine dikkat çeken Şi’nin açıklamalarına Taipei yönetimi sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi ayrıca Japonya’yı da uyardı: “Silahlanma, Tokyo’yu bir felakete sürükleyecek.”
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin liderinden Tayvan resti! Çin’den Japonya’ya: Felaket sonuçları olur
Çin’den Japonya’ya: Felaket sonuçları olur
Çin'den Japonya'ya: Felaket sonuçları olur
28 maddelik plan 19 maddeye mi düştü?
28 maddelik plan 19 maddeye mi düştü?
ABD Maduro’yu terör örgütü lideri ilan etti
ABD Maduro'yu "terör örgütü lideri" ilan etti
Londra’da turist vergisi gündemde! Başkentte konaklama vergisi için geri sayım
Londra'da turist vergisi gündemde! Başkentte konaklama vergisi için geri sayım
Gazze’nin kuzeyi sessiz mezarlığa döndü
Gazze'nin kuzeyi sessiz mezarlığa döndü
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
5,7 büyüklüğünde depremle sallandılar!
Ukrayna’da ateşkes ve barış yakın mı?
Ukrayna'da ateşkes ve barış yakın mı?
Rus uzmanlar A Haber’e konuştu: Türkiye...
Rus uzmanlar A Haber'e konuştu: Türkiye...
Tahran hava kirliliğiyle mücadele ediyor
Tahran hava kirliliğiyle mücadele ediyor
Kiev’e füze ve İHA saldırısı
Kiev'e füze ve İHA saldırısı
Hortum 100’den fazla eve hasar verdi
Hortum 100'den fazla eve hasar verdi
Savaş uçağı işte böyle düştü
Savaş uçağı işte böyle düştü
Daha Fazla Video Göster